Stava entrando all'interno dello stadio Stirpe di Frosinone per assistere alla sfida contro il Parma con il figlio ma all'improvviso ha avuto un malore. Un tifoso di 46 anni, subito soccorso dagli operatori del 118, è poi morto poco dopo in ospedale. Nonostante l'intervento dei sanitari per lui non c'è stato nulla da fare. La curva Nord, come forma di solidarietà, ha tolto gli striscione e sospeso i cori.