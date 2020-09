Borgo del Parmigianino: 30enne rapinato in centro da una baby gang

Lo hanno avvicinato e con una scusa sono riusciti a sfilargli il telefono cellulare, per poi scappare nella notte. Un 30enne è stato rapinato l'altra sera in borgo del Parmigianino, in pieno centro storico a Parma. Torna l'incubo dei giovani e giovanissimi che girano per i borghi del centro cittadino e minacciano i passanti, arrivando in alcuni casi anche alla rapina e all'aggressione fisica. L'uomo sarebbe stato avvicinato, come successo anche in altre occasioni, con una scusa: a quel punto il gruppetto di malviventi lo avrebbe accerchiato per poi rapinarlo. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti della Questura di Parma che hanno avviato le indagini per cercare di identificare i componenti della baby gang. Le immagini delle telecamere potrebbero servire per dare un'identità ai giovanissimi rapinatori.

