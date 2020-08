Choc in centro a Zibello: banditi assaltano una villetta e prendono in ostaggio una donna

Hanno tenuto in ostaggio una donna per alcuni minuti, procurandosi così il tempo per ispezionare tutto l'appartamento e rubare il più possibile. Un vero e proprio raid è stato messo a segno nella mattinata di venerdì 21 agosto all'interno di un'abitazione in centro a Zibello. Un gruppetto di banditi ha assaltato la casa e la donna, che sarebbe stata trattenuta dai malviventi, ha poi riportato anche alcune escoriazioni. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Polesine Zibello e di Roccabianca per effettuare un sopralluogo. Le indagini sono partite da subito: gli inquirenti stanno visionando anche le immagini delle telecamere installate in zona per cercare di dare un nome ai banditi che, secondo le prime informazioni, sarebbero riusciti a scappare. La donna, che vive all'interno dell'abitazione di Zibello, è stata accompagnata al Pronto Soccorso per accertamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.