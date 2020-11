Choc in centro, minaccia con un'ascia un fruttivendolo per rapinarlo: 37enne arrestato

Ha minacciato, in pieno giorno, un commerciante di un negozio di ortofrutta con un'ascia ma l'uomo si è rifugiato all'interno del suo furgone ed ha chiamato i carabinieri. L'aggressore, un 37enne italiano, è stato arrestato ed ora si trova nel carcere di via Burla a Parma. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 26 novembre.

Erano da poco passate le 9.30 quando il 37enne si è presentato nel negozio del 39enne e, armato di ascia, ha tentato di farsi consegnare dei soldi. Il proprietario, a quel punto, si è chiuso nel suo furgone, ed ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Parma Centro che hanno trovato il 37enne intento a minacciare il 39enne ma senza l'arma. I militari hanno poi trovato l'ascia nascosta in uno zainetto all'interno di un'auto rubata, in uso all'aggressore. Per il 37enne sono scattate le manette per ricettazione, porto di armi ed oggetti atti ad offendere.