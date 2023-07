Choc in strada Argini: tronchi di legno in mezzo alla strada per assaltare e rapinare le auto

Choc in strada Argini, poco prima del cartello della frazione Mamiano di Traversetolo. Qualche notte fa, infatti, un automobilista si è trovato davanti ad una scena inquietante: la strada davanti a lui era occupata da alcuni tronchi di legno. Secondo le prime informazioni in questo caso il conducente non avrebbe subito rapine o tentativi di furto ma non è la prima volta che i ladri agiscono in questo modo.

Dopo aver bloccato la carreggiata con ingombri che impediscono all'auto di proseguire la corsa attendono la discesa dell'automobilista per colpire e rapinare il malcapitato e il veicolo. Nel caso di strada Argini potrebbe essere stata anche una bravata ma la modalità è proprio quella messa in atto, anche nei mesi scorsi a Parma e provincia, dagli aspiranti rapinatori.