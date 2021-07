Choc in via Bologna, accoltellamento nella notte: due feriti

Una violenta lite in strada è finita con l'accoltellamento di due persone, che sono state soccorse e ricoverate d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il gravissimo episodio si è verificato nella notte in via Bologna a Parma: la dinamica della lite è in corso di ricostruzione. Due persone sono state soccorso dalle ambulanze del 118 con ferite d'arma da taglio: le loro condizioni sono gravi ma non si trovano in pericolo di vita. Poco dopo mezzanotte l'allarme è scattato in quartiere San Leonardo: alcuni passanti hanno visto le persone a terra ed hanno chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine, che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

La nostra storia

La Gazzetta oggi

Redazione & Staff

Scrivi alla redazione

Fai pubblicità

Ricevi le Newsletter

Gazzetta

Chiudi