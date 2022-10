Choc in via Burla: detenuto getta olio bollente addosso a un poliziotto

Sconcertante e gravissima aggressione nel carcere di Parma da parte di un detenuto italiano del circuito AS3 ai danni di un giovanissimo poliziotto penitenziario che attualmente è ancora presso l’ospedale Maggiore per le cure del caso.

Il detenuto, in isolamento per comportamenti scorretti, ha colpito l'agente gettandogli addosso (e colpendolo in pieno volto) olio bollente le cui conseguenze sono al vaglio dei sanitari. Già in altre occasioni il detenuto avrebbe posto in essere lo stesso gesto. Indagini in corso.