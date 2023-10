Ciac Onlus contro il Centro di Martorano: "Una roba vergognosa"

“I container non sono la soluzione, costruiamo una comunità accogliente”. Nella Giornata nazionale della Memoria delle vittime dell’immigrazione e per l'Accoglienza, Ciac Onlus ha orghanizzato un sit in in piazza Garibaldi a Parma per ribadire un messaggio: "no ai campi, sì alle persone". Emilio Rossi, presidente di Ciac Onlus ha spiegato come "le alternative a questa situazione ci sono, devono essere sostenute attraverso un progetto comune e condiviso. Il Governo Meloni sta mettendo in atto una guerra contro i migranti. L’obiettivo è chiarissimo: colpire indiscriminatamente i più deboli per meri fini elettorali, disinteressandosi delle conseguenze pesantissime non solo sui cittadini stranieri ma anche sui territori, tra cui quello di Parma. A Parma un campo profughi non si vedeva dalla seconda Guerra Mondiale. È una roba vergognosa".

Con tre decreti in pochi mesi sono stati cancellati diritti fondamentali per chi chiede asilo in Italia, allungati i tempi di trattenimento nei centri di rimpatrio, messo in ginocchio il sistema di accoglienza e criminalizzati anche i minori non accompagnati che arrivano in Italia. Scelte che hanno portato diffusamente all’istituzione di campi, di tristissima memoria e di tristissima realtà, come quelli del Cornocchio o di Martorano. Non luoghi che, nella visione del Governo, saranno sempre più numerosi, più grandi e senza una via di uscita".