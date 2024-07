Cibi scaduti e sporcizia, blitz dei Nas nelle aree di servizio

I carabinieri del Nas di Parma, in provincia di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, hanno recentemente condotto numerose ispezioni igienico-sanitarie presso i punti ristoro delle grandi vie di comunicazione, riscontrando irregolarità presso alcune attività.

A Parma è stata effettuata un'ispezione igienico sanitaria presso un bar ristorante all'interno di un'area di servizio. L'ispezione ha portato al sequestro amministrativo di 23,5 chili di prodotti alimentari vari (prodotti da forno, dolciari e a base di latte) dal valore commerciale di circa 500 euro, rinvenuti in parte scaduti e in parte privi delle indicazioni riguardanti la loro tracciabilità. Al legale rappresentante è stata comminata una sanzione pecuniaria di 2.000 euro.



È stato poi ispezionato un bar tabaccheria situato in un'altra area di servizio. Durante l'ispezione sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie in tutti gli ambienti dell'attività, tra cui formazioni di ragnatele con aracnidi vivi, polvere e unto pregressi sulle superfici, residui alimentari all'interno dei frigobar e confezioni di alimenti collocate a diretto contatto con il pavimento. Al responsabile del bar è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

Un altro bar all'interno di un'area di servizio è stato oggetto di ispezione igienico-sanitaria. L'ispezione ha rilevato carenze igienico-sanitarie nel locale dispensa, dovute alla presenza di formazioni di ragnatele e alimenti confezionati a diretto contatto con il pavimento. Al responsabile è stata immediatamente notificata una diffida per sanare le carenze rilevate.