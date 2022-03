Cibi scaduti, i Nas sequestrano 13,5 chili in un negozio di ortofrutta

Nei giorni scorsi i carabinieri del NAS di Parma hanno svolto controlli mirati a garantire la sicurezza alimentare, con particolare riferimento alle filiere degli allevamenti e della carne, del latte e derivati, dei prodotti ittici e dei prodotti ortofrutticoli.

Durante una ispezione presso una rivendita di ortofrutta e alimentari in provincia di Parma, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo 13,5 kg di generi alimentari vari (prodotti ittici surgelati, salumi e biscotti), del valore commerciale di 200 euro circa, che erano stati esposti alla vendita nonostante fossero scaduti. Sono state riscontrate anche carenze igienico sanitarie all’interno del magazzino alimenti, dove erano presenti muffe e ragnatele sul soffitto e scrostature dell’intonaco delle pareti. Al legale rappresentante dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa di 2000 euro e applicata una diffida per le carenze igieniche riscontrate.

A Reggio Emilia, i carabinieri del NAS, insieme ai veterinari dell’AUSL di Reggio Emilia, hanno ispezionato un deposito-ingrosso alimentare dove sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 776 kg di prodotti alimentari carnei (salumi e prosciutti crudi), dal valore commerciale di 10.000 euro circa, perché in parte privi del previsto bollo “CE” ed in parte privi delle indicazioni obbligatorie riguardanti la loro rintracciabilità (nome ed origine del prodotto, data di produzione). Nella circostanza è stata accertata anche la mancata ottemperanza a pregresse prescrizioni impartite dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Reggio Emilia relativamente all’aggiornamento del manuale di autocontrollo aziendale sulla gestione dei sottoprodotti di origine animale, sulle procedure di richiamo della merce non conforme e su quelle della derattizzazione. Al legale rappresentante dell’azienda sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.000 euro.