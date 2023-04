Preparava le pizze con il Prosciutto di Parma rubato dalle mense di scuole e ospedali: denunciato titolare di un locale

Utilizzava il Prosciutto di Parma rubato dalle mense di scuole e asili per preparare le pizze del suo locale. Il titolare, un 42enne turco, è stato denunciato per ricettazione. Succede a Carate Brianza (Monza). L'uomo non è stato in grado di giustificare ai carabinieri nel corso di un controllo la provenienza di diverse partite di salumi, formaggi, tonno e olio. Dai controlli è emerso che si trattava di prodotti trafugati da una scuola elementare e da più strutture ospedaliere. In particolare i militari hanno sequestrato 20 chili di tonno in scatola, 19 bottiglie di olio extravergine di oliva, 5 chili di formaggio e varie confezioni di prosciutto di Parma, bresaola e prosciutto cotto.

Al termine degli accertamenti, i militari sono riusciti a risalire anche a colui che aveva rivenduto la merce rubata, un 35enne caratese senza fissa dimora e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Insieme al titolare della pizzeria, è stato denunciato per ricettazione.