Ciclista travolto sulla Mottaziana trasportato in elisoccorso a Parma: è grave

Sono gravi le condizioni in un 77enne rimasto coinvolto in un incidente stradale il 9 marzo lungo strada Mottaziana, trasportato all'Ospedale di Parma in elisoccorso. Era in sella della sua bici quando, per cause al vaglio dei carabinieri, nei pressi dell'incrocio per Agazzano, Sarturano e Cantone è stato investito da un furgone. È stato sbalzato sull'asfalto dopo l'impatto con il parabrezza. Immediati i soccorsi sul posto con l'auto infermieristica del 118 di Castelsangiovanni e la Pubblica Assistenza Valtidone. Viste le condizioni gravi è stato fatto anche arrivare l'elicottero da Parma. L'anziano ha riportato gravi fratture e un trauma cranico. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica.