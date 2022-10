Sicurezza, la Questura intensifica i controlli al cimitero in vista della commemorazione dei defunti

A partire dalla giornata di oggi, lunedì 31 ottobre, sono state intensificate le misure di vigilanza all’interno del cimitero della Villetta e nelle zone limitrofe, per garantire le migliori condizioni di sicurezza in occasione della festività di Ognissanti e della ricorrenza della commemorazione dei defunti, che – come ogni anno – determinano un notevole aumento delle visite al luogo sacro.

A tal fine, il Questore Massimo Macera ha predisposto un mirato servizio di vigilanza all’esterno del cimitero mediante l’ausilio di pattuglie automontate che già da questa mattina sorvegliano tutta la zona della Villetta.

All’interno del cimitero, invece, è stata prevista la pattuglia di poliziotti appiedati, con lo scopo di assicurare, a tutti coloro che intenderanno far visita alla Villetta, condizioni di completa sicurezza e legalità.

La pattuglia di poliziotti appiedati all’interno del cimitero della Villetta sarà a servizio della cittadinanza da oggi e per i prossimi giorni. Lo stesso vale per il servizio di vigilanza predisposto nella parte esterna del cimitero.