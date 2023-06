Choc al Cinghio, pestato a sangue sotto gli occhi del sindaco Michele Guerra: uomo trasportato in ospedale

Choc al quartiere Cinghio Sud nella mattinata di oggi, sabato 10 giugno. Erano da poco passate le ore 10 quando sarebbe scoppiata una violenta lite tra due persone, per motivi in corso di accertamento. Secondo le prima informazioni un uomo sarebbe stato pestato a sangue da una seconda persona che si sarebbe poi data alla fuga. L'aggressione sarebbe avvenuta in via Atleti Azzurri d'Italia.

Secondo alcuni residenti, che hanno assistito alla terribile scena, le due persone avrebbero iniziato a litigare per poi passare dalle parole ai fatti. Il gravissimo episodio sarebbe avvenuto sotto gli occhi del sindaco di Parma Michele Guerra che stava partecipando ad un evento dell'Emporio Solidale, che si trova proprio in viale Atleti Azzurri d'Italia. Sarebbe stato proprio il primo cittadino a chiamare la polizia. Calci e pugni in varie parti del corpo. Un vero e proprio match molto violento che sarebbe andato in scena davanti ad alcuni passanti.

Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia di stato e tre pattuglie della polizia locale. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo per cercare di ricostruire l'accaduto ed arrivare all'identificazione dell'aggressore. Sul posto anche un'ambulanza del 118: i sanitari hanno trasportato la vittima del pestaggio al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti medici. Il presunto aggressore è scappato tra le strade del quartiere e la polizia lo sta cercando.

IN AGGIORNAMENTO