Cinquantenne ubriaco molesta le persone in via Farini e poi si scaglia contro i poliziotti: denunciato

Ieri sera alle 18.30 una Volante della Polizia è intervenuta nella centralissima via Farini, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta che disturbava le persone in strada.

Appena giunti sul posto, i poliziotti hanno notato subito una persona in evidente stato di ebbrezza, che alla vista degli agenti assumeva un atteggiamento insofferente e poco collaborativo, iniziando a minacciarli. L’uomo, inoltre, ha rifiutato di farsi assistere dal personale medico. L’uomo, sebbene invitato dai poliziotti intervenuti a rispettare le regole e avere un comportamento decoroso, ha continuato nel suo comportamento. E’ stato quindi accompagnato in Questura e identificato per un cittadino italiano 50enne, gravato da pregiudizi di polizia per guida in stato di ebbrezza. Durante l’attività di identificazione l’uomo continuava ad avere un atteggiamento insofferente sebbene fosse stato invitato più volte a mantenere la calma e a rimanere seduto. L’uomo ad un certo punto si è alzato di scatto e nel tentativo di fuggire si è scagliato contro i poliziotti che sono riusciti comunque a immobilizzarlo.

Sebbene immobilizzato, l’uomo cominciava a scalciare e sgomitare, continuando a proferire frasi minacciose all’indirizzo dei poliziotti, lanciando contro di loro anche il proprio telefono cellulare. Il 50enne è stato denunciato in stato di libertà per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza.