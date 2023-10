Deve scontare cinque anni di carcere: 33enne marocchino arrestato in un'abitazione del centro

I carabinieri della Stazione di Parma Centro, hanno eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di carcerazione, emessa dalla Procura di Parma, nei confronti di un 33enne marocchino, residente in città. L’uomo, nel corso degli anni ha accumulato diverse condanne definitive, passate in giudicato, per reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti ai furti e rapine. I Carabinieri, dopo una attività info-investigativa che è durata alcuni giorni, hanno rintracciato l’uomo all’interno di una abitazione del centro e gli hanno notificato il provvedimento con il quale è stata determinata la pena complessiva che dovrà espiare in

anni 5 e mesi 9 di reclusione. I militari hanno prelevato l’uomo e lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di Parma dove dovrà scontare la condanna.