Controlli dei carabinieri lungo le strade: cinque automobilisti fermati per guida in stato di ebrezza

I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, hanno intensificato il numero delle pattuglie in circuito, con l’obiettivo di aumentare la presenza sulle principali arterie stradali, sia per intercettare gli autori dei reati predatori, sia per sensibilizzare gli automobilisti ad una guida più attenta ed entro

i limiti di velocità.

L’intensa attività delle numerose pattuglie in servizio, coordinate dal Comando Provinciale, ha infatti permesso di contenere gli incidenti stradali legati alla velocità, all’abuso di alcool o uso di stupefacenti sia nel capoluogo che nel resto del territorio della provincia ed hanno garantito grande capillarità ed efficacia dei controlli, anche per merito del supporto di pattuglie in abiti civili.

Complessivamente, sono state controllate oltre 300 persone e 157 veicoli. Tutti i conducenti sono stati sottoposti a etilometro e fortunatamente il numero delle sanzioni (5) è stato particolarmente ridotto rispetto al grande numero dei controlli eseguiti mediante precursori ed etilometro ad opera dei militari delle 4 Compagnie Carabinieri, dando prova di come la grande maggioranza dei cittadini sia risultata rispettosa delle rigide regole in tema di alcool, lasciando la guida a chi non aveva abusato di bevande alcoliche.

Una vigilanza attenta è stata assicurata anche alle aree della città particolarmente sensibili al fenomeno del consumo di droghe, con 13 persone segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo quali assuntori di droghe, con il sequestro di varie dosi di cocaina, eroina e hashish.