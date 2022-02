Cinque chili di carne scaduta destinata agli anziani di una casa famiglia: multa di 6mila euro alla struttura

Cinque chili di carne scaduta o non tracciata destinata ai pasti degli anziani di una casa famiglia del Parmense. I carabinieri del Nas di Parma, alcuni giorni fa, sono intervenuti nel corso di una ispezione igienico-sanitaria, multando i responsabili della struttura per seimila euro.

I militari, intervenuti presso una casa famiglia per anziani della provincia, hanno sequestrato 5 chili di carne di vario tipo poiché in parte scaduta da circa due settimane ed in parte priva di indicazioni riguardanti la tracciabilità, come la data di congelamento, la denominazione del prodotto e la data di scadenza. L’intervento, che si inserisce all’interno di una più ampia operazione disposta dal Comando carabinieri per la tutela della salute, estesa a tutto il territorio nazionale, ha consentito inoltre di verificare il superamento di due posti rispetto alla capacità ricettiva massima consentita alla struttura, a cui sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di 6.000 euro.