Cinque chili di cocaina tra l'auto e l'abitazione di Parma: arrestato 30enne straniero residente in città

Un 30enne straniero residente in città è stato arrestato poiché trovato con quasi 5 chili di cocaina, tra l'auto e l'abitazione di Parma. L'uomo, sorpreso dalla polizia stradale di Arezzo mentre si trovava in auto è stato bloccato: nel veicolo nascondeva un chilo di cocaina

La Polizia Stradale di Arezzo, nella tarda mattinata di ieri ha eseguito l’arresto di un trafficante di droga trovato in possesso di un chilogrammo di cocaina purissima. Era circa mezzogiorno quando una pattuglia della sottosezione di Battifolle, mentre stava soccorrendo un utente rimasto in panne e regolando il traffico che in quel momento si era rallentato per tale motivo, ha visto transitare una Ford Ka con targa italiana e col solo conducente a bordo, che poi è stato fermato pe run controllo.

E' scattata una perquisizione dell’auto che ha permesso di recuperare, occultato dentro il cassetto portaoggetti, un panetto di cellophane con impressa una la sigla “F1”. Le successive analisi effettuate hanno consentito di stabilire che si trattava di cocaina purissima che, una volta tagliata, sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato ai trafficanti più di 80mila euro. Ma l’operazione è proseguita con una perquisizione nell’abitazione di Parma, eseguita dai colleghi della Squadra Mobile di quella provincia che ha permesso di recuperare altri 3,6 chili della medesima sostanza, trovati nella disponibilità della compagna del trentenne. Questa, vistasi scoperta, stava tentando di disfarsene.

Dentro l’abitazione i poliziotti della squadra mobile di Parma hanno inoltre recuperato 71mila euro, verisimilmente frutto di attività di narcotrafficanti. Alla fine gli arresti sono stati 2 e la droga sequestrata - per poi essere confiscata e distrutta - ammonta di 4,6 kg per un valore complessivo, sul mercato dello spaccio, di ben oltre i 350mila euro. I soldi sequestrati invece, terminato l’iter giudiziario, saranno incamerati dall’Erario dello Stato.