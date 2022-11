Passo della Cisa, 12enne si allontana dall'auto dei genitori: ritrovata poco dopo

Questo pomeriggio la centrale operativa del 118 ha attivato la Stazione Monte Orsaro del Saer per una ragazza di 12 anni residente a Milano che si era allontanata nel bosco vicino all'auto lasciando la macchina dei genitori. La vicenda è avvenuta, in località passo della Cisa, dove la famiglia si trovava a trascorrere questa giornata di festa.

La vicenda si è conclusa fortunatamente in poco tempo: quando in loco, è giunta la squadra del Saer, i Vigili del Fuoco sezione di Parma (anch'essi attivati per le ricerche) avevano appena ritrovato la ragazzina lungo la strada. La giovane è stata riconsegnata ai genitori.