Città al setaccio: un arresto, due denunce e droga sequestrata

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Parma nel quartiere di San Leonardo. Solo nella giornata di ieri le pattuglie impegnate nel dispositivo hanno identificato quasi 180 persone e controllate circa 120 mezzi, diversi giovanissimi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori in quanto sorpresi in possesso o a consumare stupefacente. Complessivamente un arresto, due denunce e quasi 30 grammi di hashish sequestrato. L’arrestato è un 38enne italiano con diversi precedenti di polizia raggiunto da un ordine di carcerazione, eseguito dai Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente in quanto deve scontare quasi 4 anni di reclusione per reati vari.

Lo stesso è stato associato alla casa circondariale di Via Burla. Le denunce riguardano: un 23enne italiano che nel corso del controllo è stato sorpreso con 10 grammi di hashish e pertanto denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Un 37enne marocchino denunciato per aver dichiarato, al momento dell’identificazione, a un posto di controllo alla circolazione stradale una falsa identità. L’uomo fermato alla guida dell’autovettura, circolava sprovvisto della patente perché ritirata e pertanto forniva una falsa identità per evitare la sanzione prevista dal codice della strada. Come detto sono state fatte anche delle segnalazioni alla Prefettura, complessivamente una decina per circa 20 grammi di stupefacente sequestrato. Tra queste un 20enne fermato a un posto di controllo, alla guida dell’autovettura, trovato con pochi grammi di hashish quindi oltre alla segnalazione è stata ritirata la patente.