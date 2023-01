Cittadella, i carabinieri sequestrano l'auto usata dai ladri per i furti in appartamento: 30enne denunciato

A Parma i carabinieri della Stazione Parma Oltretorrente, in zona Cittadella, opportunamente supportati da una pattuglia in borghese, hanno finalmente individuato e sequestrato un’autovettura rubata, usata come mezzo di fuga e base d’appoggio dai ladri d’appartamento. Nella stessa infatti sono state rinvenute varie borse contenenti flessibili, cacciaviti, grimaldelli ed altri numerosi attrezzi idonei allo scasso e effrazione di porte e finestre.

Sono in corso i rilievi e sopralluoghi, atti alla ricerca a tracce che possano permettere di identificare e dare un nome agli utilizzatori del mezzo, già vista in occasione di un furto avvenuto in area nei giorni scorsi. I carabinieri hanno poi identificato e denunciato un italiano 30enne, gravato da pregiudizi di polizia. Questo, al passaggio della pattuglia in zona Stadio, ha tentato di nascondersi fra i mezzi parcheggiati. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, venendo conseguentemente denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.