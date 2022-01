Cittadella, in auto con un apriporta: i carabinieri fermano due ladri pronti all'azione

Erano fermi in auto, con un atteggiamento sospetto, parcheggiati in un'area del quartiere Cittadella, pronti ad entrare in azione per effettuare furti in alcuni appartamenti. Due cittadini italiani sono stati bloccati e denunciati dai carabinieri della sezione radiomobile di Parma, nel corso di alcuni controlli finalizzati proprio alla prevenzione dei furti in casa. I militari hanno visto l'auto e si sono fermati: i due occupanti si sono mostrati da subito molto nervosi: i carabinieri, a quel punto, hanno effettuato una perquisizione. I due uomini aveva un palanchino apriporta all'interno dell'auto: per entrambi è scattata una denuncia per detenzione di grimaldelli. Uno dei due è stato anche segnalato alla Procura per la violazione del divieto di ritorno nel comune di Parma.

I controlli dei carabinieri - che hanno portato alla verifica di 50 veicoli e 90 persone - hanno permesso di individuare un tunisino, destinatario di un ordine di espulsione dal territorio nazionale, emesso del Prefetto. Anche in questo caso è scattata la denuncia e sono state avviate le pratiche per l'espulsione. E' stato anche fermato un cittadino italiano che, in visibile stato di agitazione, alla guida di un veicolo, è stato denunciato dopo essersi rifiutato di effettuare gli accertamenti volti a rilevare lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti. In questo caso, è scattato il ritiro della patente di guida ed il sequestro amministrativo dell’autoveicolo.