Clienti ai tavolini e all'interno del locale: i carabinieri chiudono un bar di Busseto

Quattro clienti erano seduti ai tavolini esterni mentre un quinto si trovava all'interno del locale e stava consumando una bevanda. Un bar di Busseto è stato chiuso per cinque giorni dai carabinieri della stazione locale che, dopo essersi accorti della presenza delle persone davanti al locale, si sono fermati per verificare la situazione. I militari, che hanno agito insieme ai colleghi della polizia Locale, hanno multato tutti i clienti per 400 euro mentre il locale è stato chiuso fino al 7 marzo. Il rappresentante legale del locale, un 61enne, è stato multato per 400 euro.