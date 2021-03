Clienti assembrati all'esterno e dentro al locale: market etnico chiuso dalla polizia

L'episodio si è verificato in via Imbriani: sanzioni da 400 euro per il titolare e gli avventori

Alcuni clienti erano assembrati davanti al negozio mentre altri erano all'interno e stavano consumando alcune bevande. I poliziotti delle Volanti hanno chiuso un market etnico di via Imbriani, nel quartiere Oltretorrente a Parma, nella serata di martedì 2 marzo alle ore 21. Mentre stavano svolgendo alcuni controlli, infatti, si sono accorti della presenza di diverse persone all'esterno del locale e hanno deciso di fermarsi per identificare gli avventori. I clienti sono stati tutti sanzionati per 400 euro, così come il titolare dell'attività commerciale. Il market è stato chiuso per cinque giorni, come stabilito dalle normative vigenti per il contrasto del contagio da Covid-19.