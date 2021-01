Clienti assembrati e senza mascherina: chiuso il market etnico di via Borghesi

Si trovavano di fronte al market etnico di via Borghesi e stavano consumando cibi e bevande, creando assembramento e senza mascherine. Otto persone sono state sorprese, nella mattinata di ieri giovedì 14 gennaio, dai poliziotti all'esterno di un locale nei pressi di via Garibaldi, in pieno centro a Parma.

Gli agenti, infatti, stavano effettuando alcuni controlli per verificare il rispetto delle norme anticontagio disposte dal Governo e si sono accorti della presenza dei clienti, che sono stati identificati. Due delle otto persone non avevano i dispositivi di protezione individuale: per questo motivo sono stati sanzionati con una multa di 400 euro a testa. Il market di via Borghesi è stato chiuso per cinque giorni, secondo la normativa vigente: la titolare dovrà pagare un multa di 400 euro.