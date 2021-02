Clienti nel locale dopo le 18: i carabinieri chiudono un pub

Dopo le 18 all'interno del locale erano presenti ancora alcuni clienti. Per questo motivo un pub di Parma è stato chiuso dai carabinieri della compagnia di Parma e dai carabinieri dei Nas che sono intervenuti all'interno dell'esercizio commerciale mentre stavano svolgendo alcuni controlli, proprio per verificare il rispetto delle normative anticontagio da Covid-19. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 febbraio. Il legale rappresentante di 53 anni è stato multato per 400 euro mentre il locale è stato chiuso per cinque giorni.