Coca e hashish in casa, indagini in corso

I Carabinieri sono intervenuti nella tarda mattinata, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, in un’abitazione abbandonata, a poca distanza dal centro cittadino di Salsomaggiore dove era stato segnalato uno strano via vai di persone. La perquisizione ha consentito di rinvenire in una nicchia coperta dall’edera, un borsello nero contenente un cospicuo quantitativo di droga. I successivi accertamenti hanno permesso così di inventariare e sequestrare 60 grammi di cocaina, già pronti allo spaccio e suddivisi in 70 dosi e un chilo di hashish suddivisi in dieci “panetti” da cento grammi l’uno. Sono in corso le indagini per dare un nome alle persone che hanno occultato lo stupefacente e capire a chi fosse destinato.