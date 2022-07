Uno scappa al posto di blocco, l'altro è fermo in auto con 90 grammi di droga: denunciati due pusher di 48 e 19 anni

Controlli dei poliziotti in piu’ punti della città, soprattutto lungo le arterie di comunicazioni a ridosso delle tangenziali, e nei luoghi solitamente teatro di spaccio. Il bilancio è stato di due italiani denunciati, in due distinti episodi un 48 enne e un 19enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, alle ore 21 i poliziotti hanno notato all’altezza dell’uscita della tangenziale nord su via san Leonardo, un’autovettura di grossa cilindrata con due soggetti a bordo e in particolare gli Agenti notavano il conducente che ha mostrato in da subito un atteggiamento insofferente e sospettoso come se volesse nascondere qualcosa. I poliziotti insospettiti, hanno intimato l’Alt all’autovettura ma il conducente dell’auto tergiversava nel fermarsi, proseguendo la marcia. A questo punto i poliziotti hanno seguito l'auto, fermata poco più avanti nell’area parcheggio di un fast food.

I poliziotti hanno notato subito un certo nervosismo nel conducente dell’auto appena sceso, e inoltre nella tasca dei suoi pantaloni si intravedeva una considerevole quantità di denaro. Avvicinatosi all’auto per un controllo, hanno trovato all’interno di un cassettino aperto, un bilancino di precisione, un rotolo di carta stagnola, un contenitore contenente bicarbonato di sodio, e un involucro di carta stagnola contenente polvere bianca risultata poi essere dall’esame del narcotest effettuata dal personale della Polizia Scientifica, sostanza stupefacente del tipo cocaina, e la somma di denaro di circa 500 euro suddivise in banconote di diverso taglio.

Sul posto, veniva inviato un altra pattuglia, per procedere al controllo dei due soggetti. La perquisizione personale permetteva di trovare nascosto addosso al conducente del veicolo, un italiano di 48 anni, un involucro di carta stagnola contenente polvere bianca risultata poi essere cocaina, e la somma di circa 650 euro suddivisa in banconote di diverso taglio. Inoltre la perquisizione effettuata presso il domicilio del 48enne dava esito negativo. Da successivi accertamenti effettuati in banca dati, si accertava altresì che l’autovettura del 48enne era priva di copertura assicurativa e priva di carta di circolazione.

Dopo gli accertamenti, l’uomo veniva deferito in stato di libertà per i reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il denaro e la sostanza stupefacente rinvenuta sono stati sequestrati, e l’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo.

Alle ore 2 davanti al centro commerciale “Euro Torri”, i poliziotti hanno notato nel parcheggio, un’autovettura in sosta i cui due occupanti un ragazzo e una ragazza erano intenti a conversare con i finestrini abbassati. Nel transitare vicino all’auto, i poliziotti venivano investiti da un forte odore di sostanza stupefacente del tipo hashish, pertanto decidevano di controllare i due occupanti, successivamente identificati per una ragazza italiana 19enne e un ragazzo italiano 19enne, al momento del controllo privo di documenti. Nell’avvicinarsi all’auto per controllare i due giovani, i poliziotti si accorgevano che il forte odore di hashish proveniva dagli abiti del 19enne il quale invitato a scendere si mostrava subito agitato e nervoso.

Il giovane, invitato a consegnare quanto in suo possesso, estraeva dalla tasca dei pantaloni un bilancino di precisione elettronico dichiarando di non avere altro. Sottoposto a perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di un panetto di sostanza stupefacente risultata poi essere hashish, dal peso di circa 90 grammi. L’uomo dichiarava di averla acquistata in serata, mentre era da solo. Accompagnato in Questura poiché privo di documenti, il 19enne veniva sottoposto a rilievi fotosegnaletici e denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.