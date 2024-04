Cocaina e hashish in auto: denunciato 21enne a Lesignano

Intensificati i controlli dei carabinieri anche nella zona pedemontana, dove i militari della Stazione di Langhirano hanno denunciato per detenzione ai fini spaccio un 21enne di origini straniere.

Nel corso dei servizi, una pattuglia dei Carabinieri di Langhirano ha notato a Lesignano Bagni una utilitaria con due persone a bordo, ferma in un luogo appartato. Raggiunta l’auto e chiesto al guidatore di abbassare il finestrino, i militari hanno sentito un forte odore di sostanze stupefacenti. A questo punto è scattata la perquisizione dell’auto e da un piccolo vano ricavato nel battitacco della portiera i carabinieri hanno recuperato 3 grammi di cocaina, 4 grammi di hashish e 45 euro in contanti.

Visti i risultati, la perquisizione è stata estesa all’abitazione del 21enne dove veniva rinvenuto materiale da confezionamento dello stupefacente, 2 bilancini di precisione.

Per il 21enne è scatta la denuncia in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sempre nell’ambito del medesimo servizio di controllo del territorio la restante parte del dispositivo procedeva al controllo di un 36enne nigeriano, notato sfrecciare in sella ad uno scooter nel centro del paese. I militari dopo aver raggiunto e bloccato lo scooter, notavano che alla guida vi era una faccia nota, in quanto sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’Avviso Orale, emesso dal Questore di Parma.

Approfondendo il controllo, emergeva che il 36enne era alla guida del ciclomotore sprovvisto di patente perché mai conseguita. Il 36enne accompagnato in caserma è stato denunciato alla Procura della Repubblica di parma perché ritenuto responsabile di guida senza patente ed il motociclo è stato sequestrato.