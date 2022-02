Coca e hashish destinata agli studenti: "La droga a Parma è una piaga soprattutto per i giovanissimi"

“Al pari di tante altre città, anche a Parma registriamo un consumo elevato di sostanze stupefacenti e, di conseguenza, un traffico di droga molto molto elevato”.

Le parole del dirigente della Squadra Mobile, Cosimo Romano, hanno lo stesso peso di un macigno. Il sequestro di più di 12 chili di droga, operato durante i servizi di controllo disposti dal Questore di Parma, hanno documentato l’ingresso nella città di Parma e in tutta la provincia di ingenti quantità di sostanze stupefacenti di distinte qualità. Da una parte l’hashish e dall’altra la cocaina, sostanze indirizzate “ad una distinta clientela - spiega nel suo intervento Cosimo Romano, dirigente della Squadra Mobile che ha coordinato l’attività -. I servizi antidroga avevano esattamente, come obiettivo, quello di stroncare o comunque intervenire in maniera pesante sulla questione del traffico degli stupefacenti. E’ stato prezioso il coinvolgimento della squadra antidroga specializzata nelle attività investigative di contrasto allo spaccio. Abbiamo sequestrato 11 chili di hashish e e circa 1,2 chili di di cocaina pura. Per un giro di soldi che si misura intorno ai 100.000 euro nel mercato al dettaglio. Almeno 100.000 euro per quanto riguarda l’hashish. Per quanto riguarda la cocaina, anche in virtù della qualità molto elevata, possiamo dire che sarebbe stata smerciata nel mercato al dettaglio su cifre non inferiori agli 80, 100 euro al grammo. Un giro importante di soldi”.

Ma che tipo di mercato avrebbe beneficiato di tanta droga? A due distinte clientele, sia per una questione di qualità della sostanza, sia per una questione di costo. “Probabile che l’hashish - spiega Romano - fosse indirizzata ad una clientela di giovanissimi. Lo pensiamo per il giro dell’arrestato. Nel quartiere Montanara ci sono parchi e scuole, pensiamo che i clienti di questo spacciatore potessero essere giovanissimi che frequentano sia le aree verdi che le zone che gravitano intorno ai complessi scolastici”.