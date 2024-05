Cocaina, hashish e marijuana: segnalati tre giovani

Nel corso del servizio di controllo del territorio messo in atto dalla Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore, oltre alle denunce per alcol, non sono mancati i controlli sugli stupefacenti. Sono stati segnalati alla Prefettura di Parma 3 giovani, di età compresa tra i 19 e i 26 anni, perché trovati in possesso di modiche quantità di hashish, cocaina e marijuana, che sono state sottoposte a sequestro.

Infine uno straniero extracomunitario, privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato ai sensi della legge sull’immigrazione e avviato agli uffici competenti per regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano.