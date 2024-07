La coca pura all'80% da Parma alle piazze di spaccio di Terni

Arrivava probabilmente da Parma, secondo quanto stabilito dalle indagini, la cocaina pura all'80% che veniva spacciata nelle piazze di Terni. Come riportato da TerniToday i carabinieri hanno smantellato una banda specializzata nello spaccio di cocaina. Dieci le persone in carcere (4 cittadini albanesi, 2 romeni e 4 italiani) di età compresa tra i 30 e i 60 anni e due persone indagate.

Il modus operandi della banda prevedeva l’utilizzo da parte del principale indiziato della casa in strada del Cerqueto come base di stoccaggio della cocaina prima del passaggio ai vari collaboratori per lo spaccio nel territorio. Un giro da 150mila euro al mese, per diversi chili di cocaina venduti, con lo stato di purezza della droga (rilevato dopo analisi accurata) oltre l’80%. Le zone dello spaccio spaziavano dalla principali piazze di Terni, comprese anche quelle della movida, fino al territorio reatino e spoletino.

La cocaina sotterrata accanto agli alberi

La cocaina giungeva in città in voluminosi panetti da un chilogrammo, venendo poi occultata sotterrandola accanto ad alberi nella zona di campagna limitrofa alla base operativa. Tra le dieci persone sottoposte a custodia cautelare in carcere (4 di nazionalità albanese, 2 di nazionalità romena e 4 di nazionalità italiana) c’è anche una donna identificata come la compagna del “re dello spaccio”, portata nel carcere di Perugia.