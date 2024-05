Cocaina, pistola e proiettili in cantina: arrestato un pusher di 35 anni

I carabinieri di Parma hanno arrestato un pusher albanese di 35 anni con della cocaina nascosta nelle sigarette elettroniche. Verso le 04.30 del mattino, durante un posto di blocco, i militari hanno fermato una Golf, con a bordo il pusher. L’uomo era privo di documenti e, tradito dal nervosismo, ha deciso di consegnare ai militari una dose di cocaina, a suo dire per uso personale. Così ha pensato di farla franca, evitando la perquisizione personale. Ma così non è stato perché il controllo dei carabinieri ha portato al rinvenimento di due sigarette elettroniche, apparse fin da subito un po' troppo leggere. Infatti al loro interno i pacchi batteria erano stati sostituiti con 5 dosi di cocaina per un peso di circa 4,00 grammi. La perquisizione ha permesso anche di scoprire che nel marsupio c'era un proiettile inesploso. A questo punto, il controllo stradale si è trasformato in una vera e propria attività investigativa, con la finalità di individuare l’abitazione dell’uomo. Dopo numerosi accertamenti i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di scoprire nella cantine, un deposito di dosi di cocaina. Nove, per la precisione, due “sassi” non ancora suddivisi rispettivamente di 40 e 105 grammi, oltre che un bilancino con striature evidenti di cocaina e 180 euro in contanti. Inoltre nascosti all’interno di alcune paia di scarpe, sono stati rinvenuti 125 proiettili, una pistola a gas del tipo “marcatore da paintball” modificata, con un potenziale aumento della capacità offensiva che l'hanno di fatto resa un’arma comune da sparo, con relativo munizionamento composto da sfere in acciaio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale ed il 35enne, gravitante in città è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.