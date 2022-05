Spaccia cocaina davanti alla discoteca: 40enne arrestato e condannato a 4 anni

Cocaina venduta davanti a una discoteca di Parma nei weekend. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio è stato arrestato un 40enne residente in città, dopo le indagini condotte dagli agenti della squadra Mobile di Parma. Per lui è arrivata anche la condanna: 4 anni di carcere.

L’uomo, con precedenti a suo carico, è stato ritenuto responsabile di spaccio di cocaina, generalmente nel fine settimana nei pressi di una discoteca. I fatti: nel corso del fine settimana, gli agenti della Mobile si sono appostati all’ingresso del locale e, intorno alle 20:45, hanno visto l’uomo arrivare a bordo del suo scooter. Mentre stava per entrare all’interno del locale, il 40enne è stato immediatamente raggiunto dagli agenti e bloccato. All’atto dell’identificazione, l’uomo ha iniziato ad innervosirsi.

Una volta informato sul motivo del controllo, il 40enne ha cercato di giustificarsi dicendo di non avere con sé la droga. Le operazioni di perquisizione, invece, hanno permesso di rinvenire addosso all’uomo 32 involucri di colore bianco contenenti cocaina, per un peso complessivo, quasi equamente distribuito, pari a 20,4 grammi, pronti per essere venduti al dettaglio. L’uomo aveva anche 2.685 euro in contanti. La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione dell’uomo: all’interno, nascosta in una sacca posteriore di una bicicletta che si trovava nel soggiorno, è stato trovato un involucro in cellophane trasparente contenente un “sasso” di cocaina, per un peso complessivo pari a 61 grammi, oltre a materiale da taglio e confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione. All’interno di un borsello in tessuto, nascosto in un armadio a muro della camera da letto, venivano, poi, rinvenuti due involucri in cellophane trasparente contenenti marijuana per un peso totale pari a 365,1 grammi.

Il 40enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e durante l’udienza di lunedì è stato giudicato responsabile dei fatti a lui contestati e condannato a 4 anni di carcere. Nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.