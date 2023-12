Collecchio, appartamento in fiamme: donna ricoverata con ustioni

Paura in via Togliatti, a Collecchio, all'altezza del civico 15/B. Poco prima delle 22, in un appartamento su due livelli, è divampato un rogo che rapidamente si è propagato per tutto lo stabile rendendo inagibile il primo piano. Non si conoscono ancora le cause ma si pensa che a scaturirlo sia stato il malfunzionamento dell'impianto elettrico. Nell'abitazione era presente una sessantenne che, a causa delle fiamme, ha riportato ustioni al capo, al volto e alle mani ed è stata portata al Pronto Soccorso di Parma. Attualmente è ricoverata al Maggiore, le sue condizioni sono sotto controllo: sarà dimessa in pochi giorni. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto con tre squadre partite dalla caserma di via Chiavari. Inizialmente sembrava che la situazione fosse abbastanza critica poi, grazie al lavoro del 115, l'incendio è stato circoscritto. L'appartamento ha riportato danni abbastanza importanti solo in una sua porzione.