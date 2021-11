In autobus da Reggio Emilia per spacciare ai giovanissimi di Collecchio: arrestato 18enne

E' arrivato in autobus da Reggio Emilia per spacciare ai giovani e ai giovanissimi di Collecchio. Un 18enne è stato arrestato nella serata di ieri, mercoledì 17 novembre, dai carabinieri che stavano effettuando alcuni controlli contro lo spaccio in paese, precisamente in via Toscanini. I militari hanno notato alcuni giovani che parlavano tra loro: uno in particolare - il pusher appena maggiorenne - ha cercato di allontanarsi e di liberarsi di una busta di cellophane.

Bloccato e perquisito il 18enne - arrivato da Reggio Emilia a Collecchio per spacciare - è stato trovato con 60 grammi di marijuana nello zainetto, un bilancino di precisione e tutto il necessario per confezionare le dosi. In tasca aveva anche 400 euro in contanti. Per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio: ora si trova agli arresti domiciliari.