Giallo a Collecchio: trovato il cadavere di un camionista

Il cadavere di un uomo sarebbe stato trovato all'ora di pranzo di lunedì 3 giugno all'interno dell'area di sosta riservata ai camion di fronte all'ingresso di un'azienda di Collecchio. Secondo le prime informazioni il corpo apparterrebbe ad un camionista francese che, secondo alcune testimonianze, si trovava sul posto per scaricare la merce. Dopo aver portato a termine il proprio lavoro il conducente del mezzo pesante sarebbe rimasto nell'area destinata al parcheggio.

Sul posto, poco prima dell'ora di pranzo di lunedì 3 giugno, sono arrivati i carabinieri di Collecchio, oltre ai sanitari della Pubblica Assistenza di Collecchio e agli operatori dei vigili del fuoco, che hanno aperto le porte per consentire ai mezzi di soccorso di operare. Al momento dell'intervento il camionista era deceduto e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Sono in corso approfondimenti per capire a quando risalga il decesso, probabilmente non al giorno stesso del ritrovamento.

Le indagini sono curate dai carabinieri che hanno effettuato un primo sopralluogo nell'area parcheggio e nei pressi del camion, che è stato posto sotto sequestro. Sul posto sarebbero arrivati anche i Ris, che hanno effettuato i primissimi accertamenti per cercare di ricostruire l'episodio. Per ora non si esclude nessuna pista: le indagini sono a 360 gradi.

