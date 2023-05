Collecchio, compra una consolle online ma il venditore fa perdere le tracce: denunciato un 30enne. I soldi riutilizzati nelle scommesse

I carabinieri della Stazione di Collecchio, al termine di un’indagine iniziata a seguito di una denuncia di un cittadino, hanno individuato e denunciato per truffa un 30enne campano. Il denunciante aveva acquistato una consolle di videogiochi tramite un sito di vendite, versando il prezzo pattuito di circa 200 euro su una prepagata collegata ad un conto, senza ricevere poi nulla e non riuscendo più a contattare il finto venditore, che era sparito dai canali social. I militari sono arrivati all’identità del truffatore seguendo le tracce informatiche del denaro versato, che hanno condotto al conto intestato al truffatore. Dall’analisi dei movimenti del conto i militari hanno accertato, oltre alla truffa denunciata, numerosi altri movimenti sospetti su cui ora verranno svolti accertamenti. Particolare emerso dalle indagini, i soldi che arrivavano tramite le vendite “sospette”, venivano utilizzati per scommettere su siti on-line, forse per “ripulire” il denaro.

L’Arma dei Carabinieri, sempre molto attiva anche nel campo della prevenzione, mette a disposizione dei cittadini anche il suo sito istituzionale dove, nella sezione “possiamo aiutarvi” indica consigli e informazioni per non incorrere in questo tipo di frodi.

L’opera dei Carabinieri, però non si limita solo all’attività di repressione dei delitti, ma anche di soccorso alle persone in difficoltà: nella tarda serata di ieri una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Noceto, è intervenuta in soccorso di una donna che, in stato confusionale, stava percorrendo a piedi, in piena notte, un tratto della Strada delle Vigne, in aperta campagna e priva di illuminazione. La presenza della donna, che ha rischiato di essere investita, è stata segnalata al NUE 112 da diversi automobilisti, che l’avevano evitata per poco. Giunta sul posto in pochi minuti dalla segnalazione, i Carabinieri hanno rintracciato la donna, una 30enne nota per alcuni problemi di salute, che aveva perso il senso dell’orientamento, venendo affidata ai genitori, presso la cui abitazione è stata accompagnata.