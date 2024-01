Colorno, 40enne finisce in manette: dovrà scontare 5 anni di carcere

I Carabinieri della Stazione di Colorno hanno tratto in arresto un 40enne italiano residente da molti anni a nel comune in provincia di Parma. L’uomo, riconosciuto colpevole per reati che vanno dalle lesioni aggravate al furto, commessi dal 2019 al 2021 nel mantovano, dovrà scontare una pena di 4 anni e 10 mesi. I Carabinieri, acquisito il provvedimento di cattura ed effettuati i necessari riscontri, si sono appostati nei pressi dell’abitazione del'uomo. Una volta avuta la certezza che il 40enne fosse in casa sono intervenuti. L’uomo, conscio degli errori commessi e dettosi pronto ad espiare la sua pena, senza opporre alcuna resistenza ha seguito i militari in caserma. Al termine delle operazioni di rito per il 40enne si sono aperte le porte del carcere, all’interno del quale dovrà rImanere per i prossimi 5 anni.