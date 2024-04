Colorno, ditta di trasporti non è in regola: multa per 3.500 euro

Prosegue in tutta la provincia la campagna di controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, con l’obiettivo principale di prevenire quelle violazioni che ledono fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.

In questo ambito alcuni giorni fa i Carabinieri della Stazione di Colorno supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavorodi Parma, hanno sottoposto a verifica attività commerciali di varia natura presenti sul territorio di competenza.

In particolare all’interno di una ditta di trasporti, i militari hanno riscontrato l’omessa redazione del D.V.R. (documento di valutazione rischi), strumento obbligatorio in quanto indispensabile per individuare e prevenire possibili rischi sul luogo di lavoro.

A seguito delle violazioni accertate sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.500 euro, con l’intimazione a produrre entro le 24 ore il documento aggiornato, pena la sospensione dell’attività.