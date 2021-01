Colorno, festa di compleanno interrotta dai carabinieri: multati dieci giovani

Si sono trovati in dieci, all'interno di un appartamento di Colorno, per festeggiare il compleanno di un amico ma la musica ad alto volume ha insospettito i vicini che hanno chiamato i carabinieri. L'episodio è avvenuto nella serata di lunedì 18 gennaio: i ragazzi, che avevano organizzato il compleanno all'interno di un'abitazione di via Verdi, sono stati identificati e sanzionati dai militari della stazione di Colorno per la violazione delle norme antiassembramento, contenute nei decreti del Governo contro il contagio da Covid-19. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 3.200 euro a carico dei dieci giovani che, dopo essere stati scoperti, si sono scusati con i carabinieri per il loro comportamento. I ragazzi hanno pagato subito le multe.