Colorno, i forestali sequestrano una carrozzeria abusiva: denunciati i due soci

I carabinieri forestali di Colorno hanno individuato una carrozzeria abusiva all'interno di un fabbricato rurale in campagna. Durante le indagini i militari sono riusciti a verificare che i due soci, senza le autorizzazioni previste, svolgevano l'attività di riparazione dei veicoli, smaltendo i rifiuti - pericolosi e non pericolosi - in maniera incontrollata. In assenza di qualsiasi autorizzazione, venivano emessi in atmosfera le esalazioni prodotte da una cabina di verniciatura. Il fabbricato e le aree esterne dove erano depositati i rifiuti sono, quindi, stati sottoposti a sequestro, così come l'attrezzatura. I due soci sono stati denunciati per il reato di deposito e gestione non autorizzata di rifiuti speciali e emissioni in atmosfera senza autorizzazioni.