Colorno, infiltrazioni d'acqua in una casa di riposo: intervento nella notte dei vigili del fuoco

Nel corso dellla nottata tra giovedì 3 e venerdì 4 novembre i vigili del fuoco di Parma sono intervenuti presso una casa di riposo di Colorno per la presenza di alcune infiltrazioni dal tetto della struttura che ospita gli anziani. Gli operatori del 115 hanno lavorato per circa tre ore per mettere in sicurezza l'edificio. Secondo le prime informazioni, infatti, la zona del tetto sarebbe stata invasa dall'acqua, in seguito alle piogge che si sono verificate a partire da ieri sera. I vigili del fuoco hanno effettuato anche altri interventi a causa del maltempo: nella zona di Pilastro hanno messo in sicurezza alcuni rami pericolanti.