Colorno, proseguono i controlli straordinari del territorio: 150 persone identificate

I militari della Stazione di Colorno, in stretta collaborazione con gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Bassa Est Parmense, hanno intensificato nel corso dell'ultima settimana i controlli su tutto il territorio di competenza al fine di prevenire e reprimere i reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi allo spaccio di stupefacenti. Nell’ambito dell’attività sono stati effettuati controlli nei parchi pubblici per prevenire episodi di vandalismo e danneggiamento di opere pubbliche. I controlli sono stati estesi anche alla sicurezza della circolazione stradale, con l’attuazione di posti di controllo e l’utilizzo dell’etilometro e dell’autovelox. Il bilancio è di 150 persone identificate e 115 veicoli controllati. Sono state accertate 35 violazioni del codice della strada, ritirate due patenti di guida e quattro carte di circolazione. Sono state segnalate tre persone per guida senza patente. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni e riguarderanno tutte le zone dei territori comunali di Torrile e Colorno.