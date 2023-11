Colorno, ritrovato il cane Rocky: i carabinieri lo restituiscono al proprietario

Un cittadino di Colorno, amante degli animali ed in special modo dei cani, alcuni giorni fa ha trovato per strada un cane di media taglia, in buone condizioni. L’uomo ha subito intuito che l’animale non era stato abbandonato, ma con ogni probabilità si era allontanato dal suo padrone e senza pensarci due volte lo ha trattenuto con sé, con l’unica finalità di rintracciare il proprietario.

L’uomo, con una telefonata al 112, ha chiesto aiuto ai Carabinieri di Fidenza, che immediatamente hanno inviato sul posto una pattuglia della Stazione di Colorno che ha preso temporaneamente in custodia l’animale, particolarmente docile e “giocherellone”.

I carabinieri hanno avviato le ricerche del proprietario che poco dopo è arrivato sul posto ed ha ripreso in custodia il cane. Il padrone dell’animale, un cittadino colornese ha riferito che il cane si era allontanato dalla sua abitazione, poco distante da lì mentre stava giocando con lui.

Il proprietario ha quindi ringraziato i Carabinieri ed il suo concittadino per avergli consentito di ritrovare il fedele amico Rocky.