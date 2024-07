Colorno, ruba un trattore e lo guida senza patente: denunciato

I Carabinieri di Colorno, nel corso dei continui servizi di controllo del territorio, hanno rinvenuto nella frazione di Copermio un trattore rubato nei giorni precedenti da un podere ai confini del Comune. Il trattore di proprietà di in un agricoltor che lo aveva parcheggiato nella sua proprietà, era stato rubato manomettendo il sistema di accensione. I ladri lo avevano condotto fino a Copermio prima di abbandonarlo. I malfattori, hanno attraversato molta della campagna che circonda la frazione, ma non erano passati inosservati. Alcuni agricoltori della zona li avevano sentiti nella notte, intuendo nettamente quel rumore di ferraglia e di motore tenuto “su di giri” che aveva fatto immediatamente pensare a qualcosa di anomalo. I carabinieri, informati dell’insolito passaggio, hanno avviato gli opportuni controlli fino a quando hanno rinvenuto un trattore, sprovvisto di targhe di cui nessuno aveva denunciato il furto.

Gli ulteriori accertamenti, l’acquisizione di informazioni sul territorio, hanno condotto i Carabinieri al probabile proprietario del mezzo che fino a quel momento non si era accorto del furto. Dopo le opportune verifiche e l’acquisizione dei documenti che ne dimostravano la proprietà, il trattore è tornato alla base. Le verifiche dei Carabinieri della stazione, finalizzati a garantire la sicurezza stradale, hanno portato alla denuncia di un 40enne straniero, risultato sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita. Nella circostanza l’uomo è stato denunciato per guida senza patente ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale mediante l'etilometro, che hanno permesso di riscontrare la positività di una 30enne della bassa, sorpresa alla guida della sua autovettura, alla periferia del Comune di Colorno, con un tasso alcolemico di 1 g/l. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.