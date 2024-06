Colorno, scoperta la truffa dello "Spoofing": ecco come funziona

La truffa dello “spoofing” è un nuovo modo che hanno i truffatori di agire per mettere le mani sui soldi del malcapitato di turno. In pratica, il criminale attraverso l’utilizzo del web e di raffinate tecnologie camuffa il numero facendo sembrare che la chiamata possa arrivare dalla propria banca, da un amico di istituti di credito, assicurazioni, enti governativi. È quello che, in sintesi, è accaduto circa un mese fa a una donna residente a Colorno. Nello specifico, la vittima era stata contattata da un’utenza telefonica apparentemente riconducibile alla sua banca che l’avvisava di un tentativo di truffa ai suoi danni. Stava mettendo in serio pericolo la sicurezza del suo conto corrente e di conseguenza i suoi risparmi. A poca distanza dalla prima telefonata, la donna ne ha ricevuta una seconda, questa volta da un sedicente operatore del servizio antifrode dello stesso istituto di credito, il quale, dopo avergli confermato che il suo conto corrente era sotto attacco, l’ha indotta a spostare tutto il denaro verso conti sicuri al fine di scongiurare il pericolo di prelievi fraudolenti. La donna, seppure dalla verifica sul conto non avesse riscontrato alcuna anomalia, alla fine si è lasciata convincere ad ha effettuato il bonifico verso il “conto blindato”, messo a disposizione sempre a detta del sedicente operatore in modo del tutto gratuito dalla sua banca. Solo dopo aver effettuato il versamento e verificato che i soldi erano spariti, la donna si è resa conto di essere stata vittima di una truffa.

Amareggiata, ma conscia di essere caduta in una trappola molto ben architettata, la vittima si è rivolta ai Carabinieri di Colorno ed ha sporto denuncia. Le successive indagini e gli accertamenti bancari eseguiti dai militari, hanno permesso di identificare la titolare del conto corrente sul quale la denunciante aveva trasferito il denaro che, veniva sottoposto a sequestro con procedura d’urgenza, riuscendo a bloccare quasi l’intera somma bonificata. La 50enne però, è riuscita a movimentare in uscita dal conto una piccola somma di denaro, recandosi personalmente ad effettuare l’operazione presso un istituto di credito sito in Campania. I Carabinieri di Colorno attraverso l’acquisizione prima e la visione dopo delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti nei pressi dell’istituto di credito sono giunti alla sua completa identificazione. Raccolti significativi elementi probatori i Carabinieri di Colorno, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, hanno denunciato la 50enne alla Procura di Parma perché ritenuta la presunta responsabile della truffa.