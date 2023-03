Colorno, vende online un macchina per acqua gassata ma viene truffata per 1.600 euro: due denunciati

Una coppia (lei 54enne, lui 48enne), residente in provincia di Genova, è stata denunciata per truffa dai carabinieri della Stazione di Colorno. La vittima è una 35enne di Colorno. La donna, dopo aver inserito un annuncio di vendita su un sito online di una macchina per acqua gassata al prezzo di 250 euro, è stata contattata da un uomo interessato al prodotto, che sosteneva di non trovarsi al momento in Italia ma in Burkina Faso. Inoltre per una più rapida comunicazione ha chiesto il numero di telefono. La vittima forniva il recapito telefonico e dopo pochi minuti, tramite WhatsApp da un’utenza straniera, veniva informata del pagamento attraverso la banca con richiesta di conferma in merito alla ricezione di un’email da parte dell’istituto, precisandole di seguire le istruzioni descritte nel testo.

Nell’email, oltre ad essere indicato l’avvenuto pagamento, era specificato che, per ricevere i soldi, la donna avrebbe dovuto versare quasi 600 euro tramite ricarica di una carta. La vittima ha così pagato. Il giorno seguente un messaggio in chat inviato dal presunto acquirente, informava la 35enne di essere stato contattato da una banca francese, in quanto la pratica era passata in mano loro dato che la valuta con l’Italia è la stessa. Dopo pochi minuti arriva un’email, da un inesistente istituto francese, con la quale veniva chiesto di pagare quasi 1.000 euro per poter ricevere sul conto corrente l’importo pagato dall’acquirente, cosa che la donna effettua su un’altra carta. Subito dopo la 35enne riceveva una terza email con un ulteriore richiesta di 1.600 euro a cui la donna non dà seguito in quanto resasi conto di essere stata raggirata. I carabinieri della Stazione di Colorno, seguendo le tracce telematiche delle ricariche, hanno individuato i titolari delle carte prepagate denunciandoli per truffa.