Colorno, viaggia in auto con una pistola e la droga: denunciato

E’ iniziato come un normale controllo di documenti, durante uno dei tanti posti di controlli quotidianamente svolti dai carabinieri di Colorno, ma è finito con una persona denunciata alla Procura della Repubblica di Parma e un’altra segnalata alla Prefettura di Parma.

I Carabinieri della Stazione di Colorno, impegnati continuamente nei servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati nel mese di agosto per la prevenzione di reati contro il patrimonio, nel corso della decorsa notte sulla strada Asolana hanno fermato una vettura con a bordo una giovane coppia.

I due non sono apparsi del tutto tranquilli durante i controlli e il nervosismo che lasciavano trasparire ha indotto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti ed effettivamente, invitato il conducente ad aprire il bagagliaio, all’interno della stessa è stata rinvenuta una pistola scacciacani, con le relative munizioni, senza tappo rosso mentre, la passeggera è stata trovata in possesso di una dose di hashish detenuta per uso personale.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi od oggetti atti all’offesa della persona, la legge, infatti, vieta il porto in luogo pubblico di armi, anche giocattolo o scacciacani prive di tappo rosso, in quanto del tutto identiche alle armi vere e quindi suscettibili di essere utilizzate per

compiere reati, con la minaccia dell’arma. La donna di contro è stata segnalata alla Prefettura di Parma come assuntore di stupefacenti. Le attività di controllo del territorio, secondo una mirata pianificazione del Comando Provinciale Carabinieri di Parma proseguono senza sosta in vista del Ferragosto.